Путин: в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в 2 раза
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«У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону — на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было там где-то около 3% (ВВП. — RT), сейчас они где-то около 6%», — сказал он.
При этом Путин добавил, что в России по году будет только 1% ВВП дефицита бюджета.
«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика», — добавил он.
Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения им корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения.