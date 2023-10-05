Узнать больше

Путин: в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в 2 раза

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза.
Путин: в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в 2 раза
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону — на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было там где-то около 3% (ВВП. — RT), сейчас они где-то около 6%», — сказал он.

При этом Путин добавил, что в России по году будет только 1% ВВП дефицита бюджета.

«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика», — добавил он.

Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения им корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить