Путин: в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в 2 раза

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза.

«У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону — на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было там где-то около 3% (ВВП. — RT), сейчас они где-то около 6%», — сказал он.

При этом Путин добавил, что в России по году будет только 1% ВВП дефицита бюджета.

«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика», — добавил он.

Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения им корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения.