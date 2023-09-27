Шойгу на КТРВ показали запущенные в производство новые образцы вооружения
Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения им корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения.
- РИА Новости
Отмечается, что новые образцы вооружения были получены в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.
27 сентября Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации в Подмосковье.
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