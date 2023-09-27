Шойгу на КТРВ показали запущенные в производство новые образцы вооружения

Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения им корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения.

Отмечается, что новые образцы вооружения были получены в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.

27 сентября Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации в Подмосковье.