Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что министр совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
Ранее Шойгу заявил, что Минобороны наращивает боевую мощь ВС России.