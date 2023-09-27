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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что министр совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны наращивает боевую мощь ВС России.

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