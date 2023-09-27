Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Об этом сообщает Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что министр совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны наращивает боевую мощь ВС России.