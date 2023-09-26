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Шойгу: Минобороны наращивает боевую мощь ВС России

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Минобороны России продолжает наращивать боевую мощь российских вооружённых сил, в том числе путём поставки современных вооружений, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Шойгу: Минобороны наращивает боевую мощь ВС России
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооружённых сил, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта специальной военной операции», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, реализация плана деятельности до 2025 года позволит достичь поставленных целей.

Глава Минобороны России сообщил, что Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.

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