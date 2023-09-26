Шойгу: МО России создаёт новые соединения ВДВ и наращивает их возможности

Российская армия создаёт новые соединения ВДВ и наращивает их боевые возможности. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Министерство обороны реализует комплекс мероприятий по дальнейшему повышению боевого потенциала воздушно-десантных войск за счёт создания новых десантно-штурмовых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей», — сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что подразделения ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза.

Глава Минобороны России сообщил, что Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.