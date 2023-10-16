Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди.

Проект приказа опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2024 года минимальную розничную цену на водку объёмом 0,5 литра планируется повысить до 299 рублей, на коньяк — до 556 рублей, на бренди — до 403 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года вводится в действие ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия». Отмечается, что он распространяется на такие напитки, как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая.