Суд в Москве продлил арест Мельконьянцу

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца.

Об этом говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Суд продлил меру пресечения Григорию Мельконьянцу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мельконьянц будет находиться под стражей до 17 января 2024 года.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса» в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.