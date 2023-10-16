Суд в Москве продлил арест Мельконьянцу
- РИА Новости
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Об этом говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.
«Суд продлил меру пресечения Григорию Мельконьянцу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Мельконьянц будет находиться под стражей до 17 января 2024 года.
Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса» в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.
* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.