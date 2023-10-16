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В Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме

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Власти Кировской области сообщили подробности о подготовке дорог к зимнему сезону.
В Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © shutterjack

«Для содержания дорог будет привлечено более 800 единиц техники на дорогах федерального, регионального и местного значения», — заявил министр транспорта региона Алексей Петряков, слова которого приводит progorod43.

В частности, на дорогах в области установлено восемь метеостанций, данные с которых будут передаваться на пункты управления «Вятавтодора» и ФКУ Упрдор «Прикамье».

«Это позволит видеть метеоусловия по всей области, прогнозировать направление продвижения снежного фронта и оперативно направлять технику на уборку трасс», — отметил Петряков.

К зимним условиям подготовлен и аэропорт Победилово.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период.

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