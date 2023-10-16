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В вузах рассказали об интересе к российскому образованию со стороны иностранных студентов

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Декан факультета Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета имени Ломоносова Виктория Печковская заявила, что в МГУ иностранные студенты учатся практически на всех факультетах.
В вузах рассказали об интересе к российскому образованию со стороны иностранных студентов
  • Gettyimages.ru
  • © Courtney Hale

Об этом сообщает газета «Известия».

Во время конференции, организованной образовательной компанией MAXIMUM Education, Печковская отметила, что больше всего студентов приезжают учиться на специальности, связанные с иностранными языками и регионоведением.

«Когда студенты-иностранцы выбирают вуз, существенным фактором для них выступает рекомендация знакомых, которые уже учились на факультете. Для них очень важно чувствовать комфортность нахождения в стране и в конкретном вузе», — сообщила она.

Со своей стороны, доцент департамента бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России Андрей Гайдамака рассказал, что в вузе традиционно обучается большое количество студентов из-за рубежа, в основном из стран СНГ, Африки и Азии.

«Среди иностранных студентов востребованы такие направления, как бизнес-информатика, прикладная математика, прикладная информатика и информационная безопасность», — уточнил он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления по работе с поступающими и довузовской деятельности МГСУ Мария Юмашева сообщила, что при поступлении иностранные студенты выбирают направления в зависимости от региона, в котором проживают.

«Студенты приезжают, проходят адаптацию, знакомятся с культурными особенностями России. Проживание в общежитии и общение с русскими студентами помогает им улучшать знания языка. Большинство студентов приезжают по государственным квотам, поэтому после получения диплома НИУ МГСУ они возвращаются в родные страны», — сказала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что новая модель высшего образования, которую планируют внедрить в 2025 году, затронет не всех студентов. По словам депутата, ранее поступившие будут обучаться по старой схеме.

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