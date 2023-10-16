В вузах рассказали об интересе к российскому образованию со стороны иностранных студентов

Декан факультета Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета имени Ломоносова Виктория Печковская заявила, что в МГУ иностранные студенты учатся практически на всех факультетах.

Об этом сообщает газета «Известия».

Во время конференции, организованной образовательной компанией MAXIMUM Education, Печковская отметила, что больше всего студентов приезжают учиться на специальности, связанные с иностранными языками и регионоведением.

«Когда студенты-иностранцы выбирают вуз, существенным фактором для них выступает рекомендация знакомых, которые уже учились на факультете. Для них очень важно чувствовать комфортность нахождения в стране и в конкретном вузе», — сообщила она.

Со своей стороны, доцент департамента бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России Андрей Гайдамака рассказал, что в вузе традиционно обучается большое количество студентов из-за рубежа, в основном из стран СНГ, Африки и Азии.

«Среди иностранных студентов востребованы такие направления, как бизнес-информатика, прикладная математика, прикладная информатика и информационная безопасность», — уточнил он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления по работе с поступающими и довузовской деятельности МГСУ Мария Юмашева сообщила, что при поступлении иностранные студенты выбирают направления в зависимости от региона, в котором проживают.

«Студенты приезжают, проходят адаптацию, знакомятся с культурными особенностями России. Проживание в общежитии и общение с русскими студентами помогает им улучшать знания языка. Большинство студентов приезжают по государственным квотам, поэтому после получения диплома НИУ МГСУ они возвращаются в родные страны», — сказала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что новая модель высшего образования, которую планируют внедрить в 2025 году, затронет не всех студентов. По словам депутата, ранее поступившие будут обучаться по старой схеме.