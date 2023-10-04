Депутат Горячева разъяснила планы по внедрению новой модели высшего образования

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что новая модель высшего образования, которую планируют внедрить в 2025 году, затронет не всех студентов. По словам депутата, ранее поступившие будут обучаться по старой схеме.

«Что касается остальных ребят, они могут спокойно доучиваться по старой системе, они получат привычные дипломы. Рисков для доучивающихся нет. Просто пока идёт эксперимент», — сказала Горячева в беседе с URA.RU.

По её словам, в настоящее время участниками проекта являются десять вузов.

«Сейчас в вузах запущен пилотный проект. Будем смотреть, как он заходит, что нужно ещё сделать. В проекте участвует десять высших учебных заведений РФ. У них есть преимущества в том, что они могут внедрить большее число экспериментов. Но это не значит, что не вошедшие в проект вузы замерли и стоят на месте, они также продолжают развиваться», — отметила депутат.

Как добавила Горячева, задача эксперимента в том, чтобы сделать обучение более интересным.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию заявил, что национальную модель высшего образования планируют запустить с 1 сентября 2025 года.

Также сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.