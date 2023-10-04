Депутат Горячева разъяснила планы по внедрению новой модели высшего образования
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«Что касается остальных ребят, они могут спокойно доучиваться по старой системе, они получат привычные дипломы. Рисков для доучивающихся нет. Просто пока идёт эксперимент», — сказала Горячева в беседе с URA.RU.
По её словам, в настоящее время участниками проекта являются десять вузов.
«Сейчас в вузах запущен пилотный проект. Будем смотреть, как он заходит, что нужно ещё сделать. В проекте участвует десять высших учебных заведений РФ. У них есть преимущества в том, что они могут внедрить большее число экспериментов. Но это не значит, что не вошедшие в проект вузы замерли и стоят на месте, они также продолжают развиваться», — отметила депутат.
Как добавила Горячева, задача эксперимента в том, чтобы сделать обучение более интересным.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию заявил, что национальную модель высшего образования планируют запустить с 1 сентября 2025 года.
Также сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.