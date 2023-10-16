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В ОП предложили разработать новые способы привлечения туристов в города Золотого кольца

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Руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты России Сергей Буторин высказался о туристическом потенциале городов Золотого кольца.
В ОП предложили разработать новые способы привлечения туристов в города Золотого кольца
  • Gettyimages.ru
  • © FabrikaCr

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что самобытности и истории в этих локациях много, а инфраструктуры для туристов может не хватать.

Как считает Буторин, городам Золотого кольца стоит объединиться и разработать новые способы привлечения гостей.

«Туристов можно привлечь, например, посредством субсидирования части стоимости путёвок из муниципального бюджета. Ведь средства, которые туристы оставят во время поездок, в конечном итоге всё окупят», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что эксперты туротрасли провели исследование, которое показало, что в начале осени большинство российских туристов выбирали путешествия внутри страны: доля таких заказов достигла 79,9% — это на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

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