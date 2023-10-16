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Силуанов не исключил возвращения к вопросу изменения ставок базовых налогов

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил возвращения к обсуждению вопроса изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Силуанов не исключил возвращения к вопросу изменения ставок базовых налогов
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом министр заявил в ходе выступления в Госдуме.

«Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Силуанова, данный вопрос можно было бы рассмотреть в следующем бюджетном цикле.

При этом глава Минфина добавил, что сейчас, когда формируется бюджет на предстоящие три года, принято решение не менять базовые налоги.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.

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