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Судья марафонов Саветников призвал не прекращать уличные тренировки зимой

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Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников заявил, что регулярность пробежек играет ключевую роль в поддержании физической формы зимой, поэтому не стоит прерывать занятия на зиму.
Судья марафонов Саветников призвал не прекращать уличные тренировки зимой
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

«Сперва лучше отталкиваться от текущей физической формы и наличия свободного времени. Постоянство — залог успеха в беговых тренировках, и для того, чтобы втянуться в процесс, нужно выработать привычку совершать пробежки», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, не стоит заканчивать бегать с наступлением осени или зимы.

Как считает Саветников, можно подобрать специальную экипировку для холодного времени года и продолжить заниматься на улице.

«В крупных городах можно найти специальные легкоатлетические манежи, где есть условия для базовых тренировок. А если такой возможности нет, можно обратиться к бегу на дорожке — они есть в каждом фитнес-клубе», — заключил он.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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