Судья марафонов Саветников призвал не прекращать уличные тренировки зимой
- Gettyimages.ru
- © andresr
«Сперва лучше отталкиваться от текущей физической формы и наличия свободного времени. Постоянство — залог успеха в беговых тренировках, и для того, чтобы втянуться в процесс, нужно выработать привычку совершать пробежки», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, не стоит заканчивать бегать с наступлением осени или зимы.
Как считает Саветников, можно подобрать специальную экипировку для холодного времени года и продолжить заниматься на улице.
«В крупных городах можно найти специальные легкоатлетические манежи, где есть условия для базовых тренировок. А если такой возможности нет, можно обратиться к бегу на дорожке — они есть в каждом фитнес-клубе», — заключил он.
Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.