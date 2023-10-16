Мэра Тулуна в Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве

Мэр города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих задержан по подозрению в мошенничестве, речь идёт о переселении людей из аварийного жилья. Об этом говорится в заявлении СК России по региону.

По данным следствия, в 2019 году глава города вместе с сотрудниками администрации муниципального образования создали и реализовали преступную схему по незаконному вселению людей в аварийное жильё и последующему расселению их как нуждающихся в переселении.

«Следователями СК в порядке ст. 91 УПК России мэр города Тулуна задержан, проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, предъявлено обвинение в мошенничестве ещё пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель КУМИ администрации города Тулуна», — сообщило следствие.

2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Кариха допрашивают в СК по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья и с подтопленных территорий.

3 октября мэр вышел на работу и провёл совещание.