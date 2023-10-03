Мэр Тулуна, которого накануне допрашивали в СК, вышел на работу и провёл совещание
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте администрации Тулуна.
«Сегодня в 08:00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания», — отметила пресс-служба.
В свою очередь, Карих отметил, что «вчера шороху навели в городе» и «очень много слухов ходит». Он призвал участников совещания не обращать на это внимания и отметил, что «у каждого своя работа».
2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Кариха допрашивают в СК по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья и с подтопленных территорий.
При этом он отмечал, что Карих на тот момент не был задержан.