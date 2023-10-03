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Мэр Тулуна, которого накануне допрашивали в СК, вышел на работу и провёл совещание

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Мэр Тулуна Юрий Карих, которого накануне допрашивали в Следственном комитете, вышел на работу и провёл совещание.
Мэр Тулуна, которого накануне допрашивали в СК, вышел на работу и провёл совещание
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте администрации Тулуна.

«Сегодня в 08:00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания», — отметила пресс-служба.

В свою очередь, Карих отметил, что «вчера шороху навели в городе» и «очень много слухов ходит». Он призвал участников совещания не обращать на это внимания и отметил, что «у каждого своя работа».

2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Кариха допрашивают в СК по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья и с подтопленных территорий.

При этом он отмечал, что Карих на тот момент не был задержан.

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