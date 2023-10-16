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В бюджете Ставрополья на 2024 год на здравоохранение заложили 32 млрд рублей

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В правительстве Ставропольского края утвердили проект бюджета на 2024 год.
В бюджете Ставрополья на 2024 год на здравоохранение заложили 32 млрд рублей
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  • © grThirteen

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики правительства и губернатора региона.

Из бюджета Ставропольского края на сферу здравоохранения выделят более 32 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей направят на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения.

На эти средства отремонтируют здания 46 медучреждений, а также закупят 734 единицы оборудования.

Кроме этого, на льготные лекарства предусмотрено 2,8 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения — 1,7 млрд рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что на заседании правительства Оренбургской области утвердили изменения в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

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