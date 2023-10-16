В МИСИС разработали нейросеть для проверки подлинности изображения лиц
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на НИТУ МИСИС.
«Важным этапом разработки решения с использованием машинного обучения является поиск набора данных для обучения моделей. Мы использовали набор данных из 16 500 изображений: подлинных и фейковых с примерно равномерным распределением по типам обмана систем распознавания лиц», — заявила одна из разработчиков Алиса Семёнова.
По её словам, использовались печатные фотографии и изображения на экранах электронных устройств.
На первом этапе распознавания лица применяется предобученная нейросеть MTCNN, которая определяет положение лица. Затем на изображение добавляют специальное поле, 60% от площади которого составляет анализируемое лицо, после чего используется сеть InceptionResnet.
Результаты двух этапов объединяются и проходят через несколько слоёв, чтобы получить окончательный вывод.
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