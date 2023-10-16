В Свердловской области число вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза за год

Руководитель внешних коммуникаций сервиса по поиску работы HeadHunter в регионах Анна Осипова рассказала, что в Свердловской области в сентябре текущего года количество вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выросло в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом.

Так, в сентябре 2023-го в регионе было открыто 1735 вакансий с отметкой «Доступно людям с инвалидностью», тогда как в прошлом количество таких вакансий было 924, поделилась специалист в беседе с URA.RU.

Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ появляются в таких сферах, как «продажи» (55%), «транспорт и перевозки» (15%), «обслуживающий персонал» (12%), «административный персонал» (11%) и «рабочий персонал» (9%).

Специалисты связывают рост числа таких вакансий с кадровым голодом и развитием технологий.

Ранее главный эксперт по рынку труда HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.