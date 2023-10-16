Узнать больше

Сергунина: для участников МИК доступно более 200 мер поддержки

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок. По её словам, заявки на 25 из них принимаются онлайн.
Сергунина: для участников МИК доступно более 200 мер поддержки

«Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое», — приводит слова Сергуниной сайт kp.ru.

Вице-мэр отметила, что за последние четыре года представители бизнеса воспользовались поддержкой более 38 тыс. раз. Самая популярная мера — финансовая.

Так, с 2019 года свыше 7 тыс. участников МИК воспользовались грантами и субсидиями на сумму около 12,5 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники МИК получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить