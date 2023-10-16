Сергунина: для участников МИК доступно более 200 мер поддержки
«Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое», — приводит слова Сергуниной сайт kp.ru.
Вице-мэр отметила, что за последние четыре года представители бизнеса воспользовались поддержкой более 38 тыс. раз. Самая популярная мера — финансовая.
Так, с 2019 года свыше 7 тыс. участников МИК воспользовались грантами и субсидиями на сумму около 12,5 млрд рублей.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники МИК получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.