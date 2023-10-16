Сергунина: для участников МИК доступно более 200 мер поддержки

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок. По её словам, заявки на 25 из них принимаются онлайн.

«Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое», — приводит слова Сергуниной сайт kp.ru.

Вице-мэр отметила, что за последние четыре года представители бизнеса воспользовались поддержкой более 38 тыс. раз. Самая популярная мера — финансовая.

Так, с 2019 года свыше 7 тыс. участников МИК воспользовались грантами и субсидиями на сумму около 12,5 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники МИК получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.