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Силуанов назвал напряжённой, но реализуемой программу госзаимствований в 2024 году

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Программа государственных заимствований в следующем году будет напряжённой, но реализуемой. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов назвал напряжённой, но реализуемой программу госзаимствований в 2024 году
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«Источником финансирования (дефицита бюджета России. — RT) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряжённая, но абсолютно реализуемая», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.

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