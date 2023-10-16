Силуанов назвал напряжённой, но реализуемой программу госзаимствований в 2024 году

Программа государственных заимствований в следующем году будет напряжённой, но реализуемой. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Источником финансирования (дефицита бюджета России. — RT) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряжённая, но абсолютно реализуемая», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.