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Вице-президент РСТ Барзыкин: отказов от бронирований туров в Египет не было

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Анастасия Румянцева
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туристические потоки в Израиль и Египет из России.
Вице-президент РСТ Барзыкин: отказов от бронирований туров в Египет не было
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  • © Naturfoto Honal

«На фоне этой трагедии для организованного туризма (в Израиль. — RT) нет особых потерь, потому что не было потенциала на этом направлении именно в этот период», — пояснил собеседник RT. 

Что касается турпоездок в Египет, отказов от бронирований не было, добавил Барзыкин. 

«Как на Египет это повлияло? Никак, потому что схема пролёта минует Израиль... Отказов не было от бронирований. Туда организованные туры операторы формируют. В пятёрку основных выездных направлений на осенне-зимний период Египет входит. Так что не пострадал этот сегмент в этом регионе», — заключил эксперт. 

Ранее стало известно, что Минэкономразвития рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране.

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