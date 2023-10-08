Минэкономразвития рекомендовало туристам из России не совершать поездки в Израиль

Минэкономразвития рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране.

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», — сказано в заявлении.

Кроме того, туристам из России, находящимся в Израиле, рекомендуется проявлять осторожность в перемещениях по территории страны и следить за официальными сообщениями местных властей.

В министерстве также рекомендовали российским туроператорам приостановить продвижение туристских продуктов до нормализации обстановки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT дал рекомендации туристам, которые сейчас находятся в Израиле.