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Минэкономразвития рекомендовало туристам из России не совершать поездки в Израиль

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Минэкономразвития рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране.
Минэкономразвития рекомендовало туристам из России не совершать поездки в Израиль
  • AP
  • © Oded Balilty

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», — сказано в заявлении.

Кроме того, туристам из России, находящимся в Израиле, рекомендуется проявлять осторожность в перемещениях по территории страны и следить за официальными сообщениями местных властей.

В министерстве также рекомендовали российским туроператорам приостановить продвижение туристских продуктов до нормализации обстановки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT дал рекомендации туристам, которые сейчас находятся в Израиле.

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