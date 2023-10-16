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На ремонт социальных учреждений Казани направили почти 5 млрд рублей в этом году

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Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Пётр Королёв сообщил, что в текущем году на ремонт социальных учреждений города было потрачено почти 4,9 млрд рублей.

Об этом информирует inkazan.ru.

По словам Королёва, в рамках реализации программы капитального и текущего ремонта работы провели в 278 объектах.

Из общего бюджета 4,9 млрд рублей 2,6 млрд рублей — республиканское финансирование, 1,65 млрд рублей — федеральное, 650 млн рублей — муниципальное. Королёв отметил, что доля финансирования из федерального бюджета выросла в 12 раз по сравнению с 2022 годом.

«На сегодня зона нашей ответственности — это 885 зданий. Из них 73% составляют учреждения образования», — заключил он.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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