Флаг Международной выставки-форума «Россия» появился на Эльбрусе — на самой высокой вершине России и Европы.

Как сообщили организаторы выставки, флаг водрузила команда института развития Кавказ.РФ.

Отмечается, что 13 октября исследователи совершили восхождение на Западную вершину Эльбруса.

На высоте 5642 метра над уровнем моря Руслан Гулиев, Алексей Водолазкин и Константин Кукушкин развернули флаг выставки с целью поддержки мероприятия. Они пригласили всех жителей России 4 ноября посетить ВДНХ, где состоится открытие выставки.

В сообщении говорится, что на выставке можно будет увидеть достижения всех регионов России, в том числе стенд Кавказ.РФ с Эльбрусом в миниатюре, где можно будет сделать фото и узнать больше о Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что на Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.