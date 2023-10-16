Пять домов в Курске повреждены из-за массовой атаки украинских БПЛА

Пять домов на территории Курска получили повреждения в связи с массовой атакой украинских беспилотников на город и Курский район за прошедшие выходные. Об этом заявил мэр города Игорь Куцак.

Во время оперативного совещания местного правительства он сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье над Курском работали средства противовоздушной обороны, а в диспетчерскую службу поступило 28 обращений различной направленности.

«По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», — приводит ТАСС слова мэра.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников, пытавшихся совершить террористическую атаку на Курскую и Белгородскую область, в ночь на 15 октября.