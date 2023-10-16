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Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трёхлетии благотворительного сервиса на портале mos.ru.
Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что за это время сервис объединил 86 проверенных организаций.

По его словам, на добрые дела направили уже больше 250 тыс. пожертвований на общую сумму свыше 86 млн рублей.

Также мэр подчеркнул, что раз в три месяца на отдельной странице публикуются отчёты о собранных средствах.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что 69% жителей России занимаются благотворительностью в том или ином формате.

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