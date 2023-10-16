Названы самые доступные по цене иномарки с пробегом
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».
У Renault самыми популярными марками стали Kaptur, Duster и Sandero. В тройку самых распространённых моделей бренда Volkswagen вошли Polo, Tiguan и Passat.
Почти половину предложений автомобилей бренда Škoda занимает модель Rapid. Далее следуют модели Octavia и Kodiaq.
Renault, Volkswagen, Škoda и Chery до трёх лет можно приобрести в среднем за 2—2,4 млн рублей.
Среди авто от трёх до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Škoda.
Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести за сумму, не превышающую 1,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в России спрос на новые автомобили иностранных брендов вырос на 110,5% летом 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а количество объявлений по продаже таких автомобилей увеличилось на 110,7%.