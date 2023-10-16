Узнать больше

Названы самые доступные по цене иномарки с пробегом

Короткая ссылка
Специалисты проанализировали рынок иномарок с пробегом возрастом до десяти лет и выяснили, какие бренды являются наиболее доступными по цене. Лидерами рейтинга стали Renault, Volkswagen, Škoda, Chery и Geely.
Названы самые доступные по цене иномарки с пробегом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

У Renault самыми популярными марками стали Kaptur, Duster и Sandero. В тройку самых распространённых моделей бренда Volkswagen вошли Polo, Tiguan и Passat.

Почти половину предложений автомобилей бренда Škoda занимает модель Rapid. Далее следуют модели Octavia и Kodiaq.

Renault, Volkswagen, Škoda и Chery до трёх лет можно приобрести в среднем за 2—2,4 млн рублей.

Среди авто от трёх до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Škoda.

Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести за сумму, не превышающую 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России спрос на новые автомобили иностранных брендов вырос на 110,5% летом 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а количество объявлений по продаже таких автомобилей увеличилось на 110,7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить