Названы самые доступные по цене иномарки с пробегом

Специалисты проанализировали рынок иномарок с пробегом возрастом до десяти лет и выяснили, какие бренды являются наиболее доступными по цене. Лидерами рейтинга стали Renault, Volkswagen, Škoda, Chery и Geely.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

У Renault самыми популярными марками стали Kaptur, Duster и Sandero. В тройку самых распространённых моделей бренда Volkswagen вошли Polo, Tiguan и Passat.

Почти половину предложений автомобилей бренда Škoda занимает модель Rapid. Далее следуют модели Octavia и Kodiaq.

Renault, Volkswagen, Škoda и Chery до трёх лет можно приобрести в среднем за 2—2,4 млн рублей.

Среди авто от трёх до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Škoda.

Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести за сумму, не превышающую 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России спрос на новые автомобили иностранных брендов вырос на 110,5% летом 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а количество объявлений по продаже таких автомобилей увеличилось на 110,7%.