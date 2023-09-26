В России спрос на новые иномарки вырос на 110% за лето

В России спрос на новые автомобили иностранных брендов вырос на 110,5% летом 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а количество объявлений по продаже таких автомобилей увеличилось на 110,7%.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование, которое провели эксперты «Авито Авто».

Средняя цена новой иномарки на платформе в июне — августе этого года составила 2 990 000 рублей. При этом наиболее востребованными стали модели из Китая — доля спроса на такие машины составила 46,8%.

За этот период самой востребованной моделью новой иномарки стала Omoda C5 — 3,3% от общего спроса, средняя цена составила 2 810 000 рублей.

На втором месте — Haval Jolion с долей спроса 2,9% и средней ценой 2 389 000 рублей. На третьем — Geely Coolray с долей спроса 1,9% и средней ценой 2 660 000 рублей.

Также в число популярных моделей вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Kaiyi E5, Kia Sportage, Toyota Camry, Jetour Dashing, Haval F7 Chery и Chery Tiggo 4 Pro.

Ранее вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что рост стоимости автомобилей в России до конца года может составить до 30%.