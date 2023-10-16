Узнать больше

В ХМАО погиб пассажир вылетевшего в кювет автомобиля

Короткая ссылка
В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением из-за погодных условий, снёс ограждение и вылетел в кювет. В результате его пассажир погиб.
В ХМАО погиб пассажир вылетевшего в кювет автомобиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель ГАЗ не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. С последующим съездом с дороги», — сказано в публикации.

Водитель автомобиля получил травмы. Его 41-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Ипатовском округе Ставропольского края водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, во время движения у мужчины произошёл сердечный приступ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить