В ХМАО погиб пассажир вылетевшего в кювет автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель ГАЗ не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. С последующим съездом с дороги», — сказано в публикации.
Водитель автомобиля получил травмы. Его 41-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Ипатовском округе Ставропольского края водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, во время движения у мужчины произошёл сердечный приступ.