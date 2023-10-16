В ХМАО погиб пассажир вылетевшего в кювет автомобиля

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением из-за погодных условий, снёс ограждение и вылетел в кювет. В результате его пассажир погиб.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель ГАЗ не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. С последующим съездом с дороги», — сказано в публикации.

Водитель автомобиля получил травмы. Его 41-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Ипатовском округе Ставропольского края водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, во время движения у мужчины произошёл сердечный приступ.