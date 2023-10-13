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Два человека пострадали в результате ДТП с участием водителя, который умер за рулём

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В Ипатовском округе Ставропольского края водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, во время движения у мужчины произошёл сердечный приступ.
Два человека пострадали в результате ДТП с участием водителя, который умер за рулём
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Прибывшие медики констатировали смерть 47-летнего водителя.

Госпитализированы двое пассажиров второго автомобиля.

Проводится проверка.

Также стало известно, что ночью 12 октября в Тверской области произошло ДТП с двумя пострадавшими, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

На 59-м км дороги Вышний Волочёк — Бежецк — Сонково мужчина, управлявший ВАЗ-21154, не учёл погодные и дорожные условия и врезался в стоявший каток. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Барнауле, по меньшей мере один человек погиб.

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