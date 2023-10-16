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Путин рассказал, что продолжает тренировки

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Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что продолжает тренировки.
Путин рассказал, что продолжает тренировки
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, остаётся ли у него время для тренировок.

«Есть, слава богу. Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего», — сказал президент.

По его словам, тренировки не являются самоцелью. Путин отметил, что это средство достижения «по-настоящему важных целей» и «возможность работать интенсивно — в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов».

Кроме того, Путин рассказал, что начал кататься на коньках только десять лет назад.

«До этого я не умел не только кататься на коньках — стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор», — отметил глава государства.

Ранее народный артист РСФСР Владимир Винокур отметил, что Путин, несмотря на сильную нагрузку, находится в хорошей физической форме.

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