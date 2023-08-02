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Винокур спародировал Байдена, когда Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством»

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал президента США Джо Байдена, когда российский лидер Владимир Путин вручал юмористу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Винокур спародировал Байдена, когда Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством»
  • РИА Новости

Винокур отметил, что Путин, несмотря на сильную нагрузку, находится в хорошей физической форме. По словам артиста, он радовался, когда видел Путина на коне. 

При этом он добавил, что «есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, поздороваться не знают с кем».

В этот момент он спародировал Байдена, когда тот протягивал руку в пустоту.

2 августа российский президент в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды героям специальной военной операции и другим выдающимся россиянам.

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