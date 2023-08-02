Винокур спародировал Байдена, когда Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством»
- РИА Новости
Винокур отметил, что Путин, несмотря на сильную нагрузку, находится в хорошей физической форме. По словам артиста, он радовался, когда видел Путина на коне.
При этом он добавил, что «есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, поздороваться не знают с кем».
В этот момент он спародировал Байдена, когда тот протягивал руку в пустоту.
2 августа российский президент в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды героям специальной военной операции и другим выдающимся россиянам.