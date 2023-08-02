Винокур спародировал Байдена, когда Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал президента США Джо Байдена, когда российский лидер Владимир Путин вручал юмористу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Винокур отметил, что Путин, несмотря на сильную нагрузку, находится в хорошей физической форме. По словам артиста, он радовался, когда видел Путина на коне.

При этом он добавил, что «есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, поздороваться не знают с кем».

В этот момент он спародировал Байдена, когда тот протягивал руку в пустоту.

2 августа российский президент в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды героям специальной военной операции и другим выдающимся россиянам.