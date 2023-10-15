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Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

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Митрополит Тихон (Шевкунов) сравнил своё назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму.
Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму
  • РИА Новости

Обращение опубликовано на странице обители в соцсети «Вконтакте».

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально... Вот и мне — на курорты Колымы», — пошутил он.

Ранее сообщалось, что Минеральные Воды и Кабардино-Балкария стали самыми популярными санаторно-курортными направлениями у россиян летом 2023 года.

Глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что за восемь месяцев в Крыму отдохнули 3,79 млн туристов, в прошлом году их было на 28% больше.

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