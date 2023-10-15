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Пассажиров вернувшегося во Владивосток SSJ100 отправили в Читу резервным бортом

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Пассажиров самолёта авиакомпании «Якутия», который ранее вернулся во Владивосток в результате неисправности двигателя, отправили резервным бортом по маршруту в Читу.
Пассажиров вернувшегося во Владивосток SSJ100 отправили в Читу резервным бортом
  • Gettyimages.ru
  • © latvys

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно авиакомпании «Якутия»... вылетело из Владивостока сегодня в 14:14 (07:14 мск)», — сказано в заявлении.

Уточняется, что резервный борт ранее вылетел из Якутии и 15 октября отправился по маршруту.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.

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