Пассажиров вернувшегося во Владивосток SSJ100 отправили в Читу резервным бортом
- Gettyimages.ru
- © latvys
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Воздушное судно авиакомпании «Якутия»... вылетело из Владивостока сегодня в 14:14 (07:14 мск)», — сказано в заявлении.
Уточняется, что резервный борт ранее вылетел из Якутии и 15 октября отправился по маршруту.
Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.