В Подмосковье прошла церемония перезахоронения останков 48 советских солдат

На воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 48 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что останки погибших солдат были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахта Памяти — 2023».

В церемонии приняли участие представители Минобороны, органы местного самоуправления, члены поисковых отрядов, патриотических и общественных организаций.

В ходе работ на местах дислокации 49-го и 725-го полевых госпиталей было обнаружено неучтённое воинское захоронение с останками 42 бойцов, погибших в период с июня 1942 года по март 1943 года.

В ходе поисково-разведывательных мероприятий на позициях 50-й стрелковой дивизии на территории урочища Масаловка были обнаружены останки шести советских бойцов.

В экспедициях приняли участие более 50 человек из поисковых отрядов «Рубеж», «Луч», «Феникс», «МОСКиТ», «Патриоты Московии», «Аванпост».

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».