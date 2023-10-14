Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению одного из профессоров

Источник RT сообщил, что телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

По словам собеседника RT, таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию».

Он уточнил, что Ургант выступил в университете бесплатно в качестве шоумена.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — сказал собеседник RT.

В августе пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России опровергла появившиеся в соцсетях и СМИ слухи о якобы идущей налоговой проверке в отношении Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов.