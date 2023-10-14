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Хуснуллин: движение по всем четырём полосам Крымского моста восстановлено

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение автомобилей по всем четырём полосам Крымского моста восстановлено.
Хуснуллин: движение по всем четырём полосам Крымского моста восстановлено
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырём полосам», — говорится в сообщении.

Хуснуллин уточнил, что восстановительные работы длились меньше трёх месяцев.

За это время специалисты демонтировали два повреждённых пролёта и соорудили новые.

14 сентября Марат Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста, ранее повреждённой в результате теракта Киева, для проезда автомобилей.

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