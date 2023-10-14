Правительство России выделит 900 млн рублей на субсидирование судостроения

Правительство России выделит дополнительные 900 млн рублей на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию.

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства.

В июне заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил о необходимости разработки новой субсидии для судостроения.