Правительство России выделит 900 млн рублей на субсидирование судостроения
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.
«В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства.
В июне заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил о необходимости разработки новой субсидии для судостроения.