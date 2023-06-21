В Минпромторге заявили о необходимости новой субсидии для судостроения

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил о необходимости разработки новой субсидии для судостроения.

«Необходимо разработать ещё одну отраслевую субсидию, которая связана с тем, что мы должны на первом этапе при производстве новых видов оборудования субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным производителем и зарубежным», — сказал Евтухов в беседе с телеканалом «Звезда» на Международном военно-морском салоне.

Как отметил замминистра, в ряде стран субсидируются экспортные поставки, и в результате производитель может выходить на рынок с демпинговой ценой.

По словам Евтухова, субсидии предполагается предоставлять не на постоянной основе, а до выхода производителя на большие партии поставок.

«Двигатели и винторулевые колонки — здесь у нас существует серьёзная импортозависимость по ряду мощностных показателей. Вот здесь субсидия будет применяться, если она будет одобрена правительством», — пояснил он.

Ранее «Невские новости» сообщили, что дизель-электрическую подлодку «Можайск» спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.