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Авиарейсы из Барнаула в Санкт-Петербург задержали из-за тумана

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержании вылета рейсов в Санкт-Петербург из Барнаула из-за тумана.
Авиарейсы из Барнаула в Санкт-Петербург задержали из-за тумана

«Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями... объявлена задержка выполнения авиарейсов... в г. Москву... в г. Санкт-Петербург с наибольшей продолжительностью более шести часов», — говорится в сообщении.

Ранее пять рейсов из-за ситуации с БПЛА над Чёрным морем у Кубани ушли на запасные аэродромы.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.

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