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Мэр Сочи: при падении двух беспилотников ВСУ никто не пострадал

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В результате падения двух украинских беспилотников в Сочи никто не пострадал, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Мэр Сочи: при падении двух беспилотников ВСУ никто не пострадал
  • РИА Новости

«Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба», — сообщил он.

Копайгородский подчеркнул, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.

Пять рейсов вынуждены были уйти на запасные аэродромы.

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