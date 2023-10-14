Мэр Сочи: при падении двух беспилотников ВСУ никто не пострадал
- РИА Новости
«Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба», — сообщил он.
Копайгородский подчеркнул, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.
Пять рейсов вынуждены были уйти на запасные аэродромы.