Узнать больше

Юрист Виноградов: умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой

Короткая ссылка
Умышленное уничтожение или повреждение краснокнижных грибов может грозить тюремным сроком, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что в октябре вступил в силу закон, который предусматривает запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений.

По его словам, незаконное уничтожение, повреждение, приобретение таких грибов и растений будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами.

Если такие действия совершены с использованием служебного положения или с демонстрацией в интернете, то наказанием может стать тюремный срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить