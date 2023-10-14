Юрист Виноградов: умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой

Умышленное уничтожение или повреждение краснокнижных грибов может грозить тюремным сроком, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что в октябре вступил в силу закон, который предусматривает запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений.

По его словам, незаконное уничтожение, повреждение, приобретение таких грибов и растений будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами.

Если такие действия совершены с использованием служебного положения или с демонстрацией в интернете, то наказанием может стать тюремный срок.