Wildberries решил отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries отменит ранее введённую комиссию в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard, сообщила компания после того, как Генпрокуратура России начала проверку площадки.

Компания вернёт клиентам дополнительно удержанные деньги.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — цитирует маркетплейс ТАСС.

С 9 октября Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.

Генпрокуратура после этого заявила, что проверит маркетплейс.