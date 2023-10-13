Wildberries решил отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
- РИА Новости
Компания вернёт клиентам дополнительно удержанные деньги.
«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — цитирует маркетплейс ТАСС.
С 9 октября Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.
Генпрокуратура после этого заявила, что проверит маркетплейс.