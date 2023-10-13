Узнать больше

Wildberries решил отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Короткая ссылка
Маркетплейс Wildberries отменит ранее введённую комиссию в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard, сообщила компания после того, как Генпрокуратура России начала проверку площадки.
Wildberries решил отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
  • РИА Новости

Компания вернёт клиентам дополнительно удержанные деньги.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — цитирует маркетплейс ТАСС.

С 9 октября Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.

Генпрокуратура после этого заявила, что проверит маркетплейс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить