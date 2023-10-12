Генпрокуратура проверит законность введения Wildberries новых комиссий
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.
Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России.
«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — сообщила прокуратура.
Маркетплейс с 9 октября ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.