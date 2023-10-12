Генпрокуратура проверит законность введения Wildberries новых комиссий

Генпрокуратура России проверит маркетплейс Wildberries после того, как компания ввела комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard и начала взимать с покупателей плату за возврат товаров.

globallookpress.com

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Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России. «Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — сообщила прокуратура. Маркетплейс с 9 октября ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.