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Life.ru: на повара Ивлева подали в суд после приготовления рулета-рекордсмена

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Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на ресторатора и телеведущего Константина Ивлева за «недоплату» за организацию гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
Life.ru: на повара Ивлева подали в суд после приготовления рулета-рекордсмена
  • РИА Новости

Как утверждается, мероприятие прошло в июле. Там Ивлев с командой установил рекорд России, приготовив 41-килограммовый рулет из ветчины и сыра.

Агентство считает, что повар не доплатил 664 тыс. рублей. Как сообщает издание, недовольной осталась и компания «Русагро», которая предоставила майонез для рулета. За майонез тоже якобы не заплатили в полном объёме.

Ивлев эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

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