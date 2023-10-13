Life.ru: на повара Ивлева подали в суд после приготовления рулета-рекордсмена
- РИА Новости
Как утверждается, мероприятие прошло в июле. Там Ивлев с командой установил рекорд России, приготовив 41-килограммовый рулет из ветчины и сыра.
Агентство считает, что повар не доплатил 664 тыс. рублей. Как сообщает издание, недовольной осталась и компания «Русагро», которая предоставила майонез для рулета. За майонез тоже якобы не заплатили в полном объёме.
Ивлев эту ситуацию пока никак не прокомментировал.