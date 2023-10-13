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Инвесторы построят в Москве 56 социальных объектов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Инвесторы построят в Москве 56 социальных объектов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, программа предусматривает льготы для тех, кто строит объекты науки и образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, культуры.

«Сегодня в разных районах Москвы возводят 17 школ, 32 детских сада и две поликлиники. Запланированы четыре школы с детскими садами и учебно-воспитательный центр», — сказал Собянин.

Он добавил, что здания сдадут до 2027 года, передают «Дни.ру». Работу в социальных учреждениях получат более 4,6 тыс. человек.

Ранее Собянин сообщил о завершении работ по комплексному благоустройству студенческого квартала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

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