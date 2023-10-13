Собянин: завершено благоустройство студенческого квартала МГТУ имени Баумана
- РИА Новости
Работы по благоустройству завершили ещё до окончания строительства новых корпусов вуза, пишет «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.
Специалисты одновременно благоустраивали 14 улиц и общественные пространства: Ладожскую и Малую Почтовую улицы, Старокирочный, Гарднеровский, Госпитальный переулки, Бауманскую и 2-ю Бауманскую улицы и др.
Мэр уточнил, что тротуары в среднем расширили на 1,5—2 м, уложили асфальт, гранитную плитку, заменили бордюры, обновили дождевую канализацию, а также отремонтировали лестницы в Госпитальном и Волховском переулках и на Малой Почтовой улице.
Кроме того, в районе провели работы по оптимизации освещения и озеленение.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.