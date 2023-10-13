Собянин: завершено благоустройство студенческого квартала МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ по комплексному благоустройству студенческого квартала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.

Работы по благоустройству завершили ещё до окончания строительства новых корпусов вуза, пишет «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.

Специалисты одновременно благоустраивали 14 улиц и общественные пространства: Ладожскую и Малую Почтовую улицы, Старокирочный, Гарднеровский, Госпитальный переулки, Бауманскую и 2-ю Бауманскую улицы и др.

Мэр уточнил, что тротуары в среднем расширили на 1,5—2 м, уложили асфальт, гранитную плитку, заменили бордюры, обновили дождевую канализацию, а также отремонтировали лестницы в Госпитальном и Волховском переулках и на Малой Почтовой улице.

Кроме того, в районе провели работы по оптимизации освещения и озеленение.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.