В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску основателю Института прикладной физики РАН
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы Нижнего Новгорода.
Мемориальная доска, созданная скульптором Сергеем Мальковым и архитектором Галиной Криваткиной, была установлена на здании Института прикладной физики РАН, основателем и первым директором которого являлся учёный.
Участники торжественного мероприятия отметили, что Андрей Гапонов-Грехов внёс неоценимый вклад в науку и создание ведущего физического института страны.
Ранее сообщалось, что в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой.