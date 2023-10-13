В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску основателю Института прикладной физики РАН

В Нижнем Новгороде была увековечена память российского учёного в области радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики и нелинейной динамики Андрея Гапонова-Грехова.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы Нижнего Новгорода.

Мемориальная доска, созданная скульптором Сергеем Мальковым и архитектором Галиной Криваткиной, была установлена на здании Института прикладной физики РАН, основателем и первым директором которого являлся учёный.

Участники торжественного мероприятия отметили, что Андрей Гапонов-Грехов внёс неоценимый вклад в науку и создание ведущего физического института страны.

Ранее сообщалось, что в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой.