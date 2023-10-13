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V1.ru: участвовавший в СВО в рядах «Вагнера» боец погиб в ДТП под Волгоградом

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Участник спецоперации на Украине 43-летний бывший боец Группы Вагнера погиб в результате ДТП в Волгоградской области. 
V1.ru: участвовавший в СВО в рядах «Вагнера» боец погиб в ДТП под Волгоградом
  • РИА Новости

Об этом сообщил портал V1.ru.

По его данным, после возвращения в родной город Калач-на-Дону Павел Глазин подрабатывал таксистом.

По информации регионального ГУ МВД, ДТП произошло в ночь на 12 октября. На регулируемом перекрёстке столкнулись автомобили Renault и Audi A4.

В результате 43-летний водитель автомобиля Renault скончался от полученных травм. 18-летнего пассажира Renault, а также 22-летнюю девушку, находившуюся за рулём Audi, госпитализировали.

Ранее в Ростовской области на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли на месте.

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