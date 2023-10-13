V1.ru: участвовавший в СВО в рядах «Вагнера» боец погиб в ДТП под Волгоградом
- РИА Новости
Об этом сообщил портал V1.ru.
По его данным, после возвращения в родной город Калач-на-Дону Павел Глазин подрабатывал таксистом.
По информации регионального ГУ МВД, ДТП произошло в ночь на 12 октября. На регулируемом перекрёстке столкнулись автомобили Renault и Audi A4.
В результате 43-летний водитель автомобиля Renault скончался от полученных травм. 18-летнего пассажира Renault, а также 22-летнюю девушку, находившуюся за рулём Audi, госпитализировали.
Ранее в Ростовской области на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли на месте.