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В Ростовской области три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

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В Ростовской области на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли на месте.
В Ростовской области три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей
  • РИА Новости

Двигаясь по трассе, водитель Hyundai Elantra перестроился на встречную полосу в то время, когда по ней уже ехал автомобиль Accent, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УГИБДД.

В результате лобового столкновения оба водителя и 20-летняя пассажирка Elantra скончались до приезда медиков.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 31-летний водитель грузовика HINO погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, врезавшись в движущийся впереди МАЗ.

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