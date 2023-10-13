В Ростовской области три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

В Ростовской области на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли на месте.

Двигаясь по трассе, водитель Hyundai Elantra перестроился на встречную полосу в то время, когда по ней уже ехал автомобиль Accent, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УГИБДД.

В результате лобового столкновения оба водителя и 20-летняя пассажирка Elantra скончались до приезда медиков.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 31-летний водитель грузовика HINO погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, врезавшись в движущийся впереди МАЗ.